Le Iene ricordano Nadia Toffa: la tv del 13 agosto

Per la prima serata in tv, giovedì 13 marzo su Italia1 alle 21.10 andrà in onda “Le Iene per Nadia”, speciale della trasmissione Mediaset in ricordo di Nadia Toffa, la nota giornalista scomparsa un anno fa. Un ricordo commovente ma anche divertente, in condivisione con il pubblico che non ha mai smesso di manifestare affetto e stima nei confronti della grande “guerriera”.

Sarà un omaggio con contenuti inediti, ricordi, interviste, racconti e immagini che ripercorrono momenti della vita lavorativa di Nadia: dal primo servizio realizzato in cui vestiva i panni dell’inviata, alla sua prima conduzione, dalle prime apparizioni in tv fino alle ultime, momenti di gioia e spensieratezza ma anche testimonianze di chi ha vissuto da vicino la sua malattia. Si potranno rivedere estratti di servizi realizzati da Nadia che, a livello mediatico, suscitarono più clamore: la storia di Gabriella Mereu, la dottoressa miracolosa che utilizzava un pendolo “magico” per guarire i pazienti da ogni malattia (2015); l’inchiesta a difesa del “Made in Italy” per cui Nadia volò fino a Pechino e alcuni momenti del ritorno in onda di questa prima edizione senza di lei. La toccante intervista in cui si raccontò, senza veli, a Silvia Toffanin per Verissimo (2018), e il premio che vinse come migliore giornalista tv dell’anno (2015) grazie al reportage, realizzato con Gaston Zama, sulle violenze del califfato; il servizio in cui provò la “dieta Mima Digiuno” del Prof. Valter Longo e la partecipazione allo show “Vi dedico tutto” di Biagio Antonacci in cui fecero una visita improvvisata a Eros Ramazzotti.

Autori e addetti ai lavori che hanno lavorato con lei e che l’hanno amata raccontano aneddoti e ricordi su quanto capitava sia davanti che dietro le quinte. Dallo scherzo a Teo Mammucari in cui Nadia avrebbe dovuto farlo innamorare (2013) a Celebrity Games (2012), le olimpiadi sportive a cui hanno partecipato vari personaggi televisivi delle trasmissioni Mediaset; dai racconti divertenti sul suo modo atipico di parlare con chiunque mantenendo la distanza di un solo centimetro, alla puntata dello show condotta insieme a Fedez e J-Ax; dall’intervista al suo primo amore cinematografico Terence Hill (2018) che poi le regalò una ciotola autografata dove mangiare i fagioli, alle partecipazioni a Caduta Libera, lo show di Gerry Scotti e al Maurizio Costanzo Show.

Fino ad arrivare allo storico 1°ottobre del 2019 quando “Le Iene Show” tornarono in onda dopo la sua scomparsa. Un momento indimenticabile quello della prima puntata senza Nadia che portò alla reunion di 100 Iene per lei.

I momenti più significativi dei dieci anni di carriera di Nadia vengono così raccontati nello speciale, tra immagini dei servizi e ricordi di chi le era a fianco.

RaiUno alle 21.25 trasmetterà il film “L’uomo che sognava con le aquile”. Rocco Ventura (Terence Hill) è un ex avvocato che a un certo punto della sua vita ha sentito l’esigenza di ritirarsi sulle montagne dell’Aspromonte a condurre un’esistenza solitaria. Qui, si è dedicato alla produzione di un formaggio locale secondo una antica ricetta familiare che si tramanda di generazione in generazione. Sul suo terreno, però, gravitano gli interessi di Bortolotti, un avido imprenditore edile che vorrebbe usare i possedimenti per costruire un complesso turistico, in combutta con il sindaco che ricorre alle direttive della Comunità Europea per far dichiarare fuori norma il formaggio di Ventura e imporgli nuove tecniche di produzione. Senza mai arrendersi e con l’aiuto della popolazione locale, Rocco intraprende una battaglia legale durante la quale avrà modo di imbattersi in Giulia (Michelle Bonev) e suo figlio Roberto, un bambino che ha bisogno dell’aria di montagna per riprendersi da una grave malattia dalla quale sta riprendendosi.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “Hudson & Rex 1”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Alta Tensione” e “Sul ghiaccio”. Nel primo, Sarah va in un laboratorio esterno per un’analisi, quando un uomo prende tutti in ostaggio. Il sequestratore chiede di poter accedere ai risultati di un trial eseguito tempo prima dalla moglie su un farmaco e minaccia i ricercatori presenti nel laboratorio di ucciderli se non troveranno quello che vuole. Nel secondo, Charlie viene chiamato a indagare sul delitto di un’allenatrice di pattinatori artistici. La donna è stata trovata senza vita sulla pista di pattinaggio con un punteruolo nel petto.

Su Canale5 alle 21.20 verrà proposto “Zelig”.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Riavrò mia figlia?”; su Rete4 alle 21.25 “Frantic”; su La 7 alle 21.15 “Virus letale”; su La5 alle 21.05 “Step up 3D”; su Iris alle 20.55 “Shadow program – Programma segreto”; e su Italia2 alle 21.15 “Batman – Il ritorno”.

Su Rai4 alle 21.20 sarà la volta della serie “Il principio del piacere”. In tre città dell’Europa Orientale vengono rinvenute, lo stesso giorno, parti di cadaveri di giovani donne. Tre detective indagano ai casi, arrivando alla conclusione che gli omicidi sono collegati, ma collaborare a un’indagine che coinvolge tre nazioni non sarà semplice.

Su Rai5 alle 21.15 spazio al “Requiem di Brahms (von Karajan)”. Alla vigilia del secondo anniversario del crollo del ponte Morandi, Rai Cultura ricorda le vittime con una delle più intense opere di musica sacra: “Un Requiem tedesco” di J.Brahms,proposto nella versione diretta dal maestro Herbert von Karajan,alla guida della Filarmonica di Vienna.Solisti José van Dam e Kathleen Battle.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra alle 21.15 “Vodafone Battiti Live” e su Real Time alle 21.20 il docu-reality “Famiglie ritrovate”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.