Giro del mondo in 74 lingue: Mr Gadget mostra il traduttore simultaneo tascabile

Luca Viscardi, in arte ‘Mr Gadget’, lo definisce addirittura “superlativo”. Si chiama ‘Pocketalk S’ ed è un piccolo traduttore simultaneo tascabile, “in grado di fornire la conversione di 74 lingue diverse in qualunque posto del mondo, grazie alla sua Sim incorporata. Nemmeno ha bisogno del WiFi”, spiega Viscardi.

'Pocketalk S'

Un prodotto adatto soprattutto a chi viaggia (anche se quest’anno all’estero si viaggerà ben poco). ‘Pocketalk S’, leggero e con le dimensioni di una scatola di fiammiferi, è dotato di uno schermo tattile e di una fotocamera posteriore. Riesce a tradurre conversazioni orali in 74 lingue, inclusi il cinese, l’hindi, l’islandese o il giapponese. E traduce testi scritti in altre 55: si spinge il tasto centrale, si parla e lui traduce e trascrive. Poi si tocca lo schermo per invertire le lingue e si fa la stessa operazione per la risposta.

Ad ogni modo, tutte le informazioni che vi servono su questo simpatico ‘aggeggino’ potete ascoltarle nel video postato sul canale YouTube di Mr Gadget: