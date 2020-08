E Domenech sfotte ancora Gasperini: “Grazie per i tuoi cambi sbagliati”

È tornato a parlare dell’Atalanta l’ex Ct della Francia (sconfitta in finale a Berlino nel 2006 dall’Italia campione del Mondo) Raymond Domenech, dopo aver criticato la difesa nerazzurra alla ripresa del campionato post lockdown.

Il tecnico ha commentato con ironia e sarcasmo le scelte tecniche di Gian Piero Gasperini (scrivendo anche male il suo nome, tra l’altro) ed esultando per il successo in rimonta del Psg sull’Atalanta nei quarti di finale di Champions League: “Bravo al Psg per questa grande emozione e grazie a Gasparini per i suoi cambi a fine partita. Va solo a dimostrare che la leggenda degli allenatori italiani grandi tattici in questa partita rimane una leggenda. Tuchel ha avuto più successo”.

Probabilmente Domenech non ha ancora digerito quella sconfitta in finale con l’Italia, nonostante siano passati più di 14 anni.