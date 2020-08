BMX Free Style, Bergamo ospiterà i Campionati Italiani

La rinascita del ciclismo azzurro passa dallo Spazio Polaresco.

Come annunciato durante l’ultimo Consiglio Federale, l’ex colonia ospiterà i Campionati Italiani di BMX Free Style in programma il prossimo 12 settembre.

Organizzata dalla Four T Project ASD, la rassegna tricolore sarà l’occasione per far scoprire ai biker una struttura spesso utilizzata dagli appassionati di skateboard.

Il mondo delle due ruote orobico sarà inoltre al centro del movimento giovanile della pista grazie all’apporto offerto dalla N.C.V. Dalmine ASD

La società orobica assegnerà infatti i titoli juniores dell’inseguimento a squadre e della madison, competizioni in programma dall’8 al 10 settembre.