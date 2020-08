È impossibile stabilire con certezza le cause che il 21 settembre dello scorso anno provocarono lo schianto del Mooney Mk20 D-Eise a Orio al Serio con la morte di Marzia Mecca, 15 anni, e una settimana più tardi anche di suo padre Stefano, 51, che era alla guida del mezzo. Lo ha stabilito il pubblico ministero Silvia Marchina che ha coordinato le indagini sul caso e nelle settimane scorse ha presentato al Gip la richiesta di archiviazione del fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti.

Non sono bastati i lunghi mesi di complessi accertamenti iniziati fin da subito, quel maledetto sabato mattina. Mecca, commercialista di Gazzaniga conosciuto anche come collaboratore della procura e pilota piuttosto esperto, era partito con il suo piccolo aereo da Bergamo in direzione di Venezia. Con lui le tre figlie, oltre a Marzia anche la gemella Silvia e Chiara di 18 anni.

di 8 Galleria fotografica I funerali di Marzia Mecca









È il primo giorno di autunno, ma il clima è ideale per volare. La gioia e l’emozione sempre le stesse, ma ogni volta come nuove. Poco dopo il decollo però il mezzo, un Mooney M20K D-Eise di fabbricazione tedesca, inizia ad avere problemi.

Mecca, socio storico dell’Areo Club Bergamo di cui ne è vice presidente, se ne rende subito conto. Anche se non è facile, cerca di mantenere la calma e di rassicurare le figlie. Poi decide di tornare indietro. Arrivato sopra Bergamo tenta di atterrare sulla pista dell’Areo Club che conosce bene, ma qualcosa va storto.

Il mezzo prende velocità e poco dopo le 10 si schianta nei pressi dell’Asse interurbano, vicino alla rotonda che porta alla Fiera di via Lunga, per fortuna senza coinvolgere veicoli in transito. Dopo l’impatto al suolo il Mooney prende fuoco. Padre e due figlie riescono a uscire grazie all’intervento di due uomini di passaggio in auto, Francesco Defendi e Angelo Pessina, mentre Marzia rimane intrappolata tra le fiamme e muore. Una settimana più tardi, a causa delle gravi ustioni, perde la vita anche il padre Stefano.

La procura nomina come consulente per la perizia tecnica l’ingegnere Alberto Forchini, docente al Politecnico di Milano. Vengono visionati i filmati che hanno registrato i momenti dello schianto e si analizza il motore, l’unica parte del velivolo che si è salvata nell’incendio.

Gli inquirenti non tralasciano nessuna pista, da quella di un possibile guasto al Mooney a quella del carburante non idoneo, fino a problemi legati alla manutenzione del mezzo e all’errore umano. Ma gli accertamenti non hanno portato a nulla e nelle settimane scorse il magistrato ha presentato al Gip la richiesta di archiviazione del fascicolo aperto contro ignoti per omicidio colposo.

In particolare, si legge nel dispositivo della pm Marchina, “non si è in grado di affermare se l’incidente vada ricondotto a un’anomalia o malfunzionamento del velivolo, ovvero un errore umano del pilota. A ogni modo, essendo quest’ultimo deceduto, anche in presenza di una condotta colposa penalmente rilevante di quest’ultimo, il procedimento risulterebbe estinto per la morte del reo”.

Inoltre, è scritto sempre nella richiesta di archiviazione, “se il motivo di Mecca di rientrare fosse stato legato a una problematica del motore, la gravità e importanza di un’avaria avrebbe indotto il pilota a chiedere l’atterraggio di emergenza. Ma il tono e la voce non denotavano nervosismo e apprensione”.

L’unico elemento di anomalia riscontrato dal consulente tecnico in occasione dell’esame del relitto, è stata la posizione dei flaps, gli organi mobili connessi alle ali, che al momento dell’impatto al suolo erano completamente estesi, laddove invece per una corretta manovra avrebbero dovuto essere retratti.