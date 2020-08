Si attenuerà il caldo in questa settimana di Ferragosto a Bergamo e un po’ tutta provincia? Ivan Malaspina ci accompagna a scoprirlo con il bollettino del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

Un passaggio nuvoloso a nord delle Alpi la prossima notte e nella mattinata di giovedì porterà temporanee condizioni di instabilità diffusa. Le temperature rimarranno stazionarie e piuttosto elevate con massime in pianura generalmente comprese tra 32 e 35 gradi.

Mercoledì 12 agosto 2020

Tempo Previsto: al mattino sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Nel pomeriggio poco nuvoloso in pianura, nubi in aumento su Alpi e Prealpi, associate alla formazione di qualche rovescio sparso, in estensione entro sera anche intorno ai laghi. Nel corso della sera temporaneo generale miglioramento con cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con tendenza a peggioramento sulle Alpi e a qualche piovasco in Valchiavenna. Possibile transito di qualche rovescio anche nel Pavese. Nella notte aumento delle nubi ovunque con rovesci sparso su Valchiavenna, Prealpi e pianura centro-occidentale.

Temperature: stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 22 e 24 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 33 e 35 °C.

Giovedì 13 agosto 2020

Tempo Previsto: al mattino nuvoloso su tutta la regione con maggior soleggiamento sulla bassa pianura orientale; rovesci sparsi su Prealpi, media e alta pianura, in movimento da ovest verso est. Qualche piovasco anche sulle Alpi. Nel pomeriggio parzialmente nuvoloso in pianura, nuvoloso su Alpi e Prealpi con rovesci sparsi. Nella sera graduale cessazione dei fenomeni ovunque con cieli parzialmente nuvolosi sui rilievi e poco nuvolosi in pianura.

Temperature: stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 22 e 24 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 32 e 34 °C.

Venerdì 14 agosto 2020

Tempo Previsto: al mattino poco nuvoloso sulla pianura orientale, parzialmente nuvoloso sul resto della regione con qualche piovasco sulle Alpi di confine. Nel pomeriggio poco nuvoloso in pianura, parzialmente nuvoloso su Alpi e Prealpi, con la formazione di qualche rovescio, in estensione entro sera anche intorno ai laghi. Nella sera generale miglioramento con cieli in prevalenza poco nuvolosi.

Temperature: stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 22 e 24 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 32 e 34 °C.