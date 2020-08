Michela Moioli e la passione per la bici: “Momenti di evasione e sorrisi”

La bicicletta regala sorrisi e in questi tempi ne abbiamo proprio bisogno. Messa momentaneamente in un ripostiglio la tavola mondiale, la campionessa olimpica bergamasca Michela Moioli è ripartita da Livigno lasciandosi alle spalle questi mesi difficili segnati dall’epidemia da Covid-19 e dedicandosi a una delle sue grandi passioni, la bicicletta.

In sella alla sua bici SCOTT ha ritrovato il sorriso: ogni pedalata e ogni scatto l’hanno portata a fuggire da mesi difficili. Michela rappresenta un simbolo di tenacia e determinazione a raggiungere i propri traguardi senza scorciatoie: la sua intraprendenza mostra come sia bello – anzi doveroso – ricominciare con il suo sorriso.

Raccontando la sua passione per la bicicletta, l’atleta afferma: “La neve e lo snowboard sono la mia prima passione ma nella bici ho trovato una compagna di viaggio fedele e silenziosa, pronta ad ogni avventura. Pedalando ho capito quanto la bici rappresenti la vita alla perfezione come un lungo viaggio da vivere in equilibrio. D’inverno vivo la velocità e qui l’ho ritrovata: ho sentito il vento tra i capelli e quel sapore di libertà. Sui tornanti ho sofferto, ho sentito il mio respiro affannoso e il rumore delle ruote fruscianti, ho incontrato il fango, le pozzanghere, la polvere e la bellezza della natura. Nella bici ho trovato un momento di evasione e forse la cosa più importante: il sorriso”.

Credits Video & Foto: Stefano Vedovati