International Piceno Sprint Cup, ad Ascoli doppietta per Miriam Vece

La portacolori della Valcar-Travel & Service si è aggiudicata sia la sprint che i 500 metri femminili, confermandosi la regina delle distanze più brevi.

Reduce dal successo alla Sei Giorni delle Rose, la 23enne di Romanengo ha onorato la competizione marchigiana vincendo il torneo e superando in finale Elena Bissolati (GS Fiorin Cycling Team).

Medesimo risultato anche nella prova a cronometro vinta con il giovane cremonese che si è imposta davanti alla pistard piemontese e alla ceca Sara Kankovska (Dukla Brno).

Fine settimana da protagonista anche per Martina Fidanza (Fiamme Oro) che, nonostante una caduta, ha colto il terzo posto nell’omnium.

A lungo in battaglia con la pluricampionessa del mondo Kirsten Wild, la 20enne di Brembate Sopra si è messa in luce anche nello scratch e nella corsa a punti vinte dall’olandese e concluse rispettivamente in quarta e quinta posizione.