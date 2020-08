Il bonus da 600 euro anche al sindaco di Treviglio, Juri Imeri

L’ha scoperto il Corriere della Sera Bergamo: il sindaco di Treviglio, il leghista Juri Imeri, ha chiesto e ottenuto i 600 euro del bonus per le partite Iva. Treviglio è una cittadina e il sindaco percepisce un’indennità non proprio misera: 3.300 euro lorde al mese.

Ma Imeri è anche un imprenditore: la sua azienda 8aperta da due anni) è stata fortemente penalizzata dal lockdown legato alla pandemia. Cionostante il primo cittdino, in carica dal 2016 e che sarà in pista (probabilmente) nella prossima primavera, spiega di aver invitato il proprio commercialista a non richiedere i mille euro di maggio, non è altrettanto certo per i 600 di marzo che sono poi arrivati.