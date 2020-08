I bambini del Summer Camp Emotivo cantano “Forza Atalanta!”

L’associazione sportiva “Tutti in campo per tutte Asd” – associazione sportiva no profit – ha realizzato questo video nel quale i bambini del Summer Camp Emotivo (organizzato dalla associazione) incitano l’Atalanta in vista della partita contro i francesi del Psg, Paris Saint Germain.

Nella serata di mercoledì 12 agosto i bergamaschi di Gasperini sfidano in gara secca il Psg alla loro prima volta nei quarti di finale di Champions League. Fischio d’inizio alle 21 allo stadio Da Luz di Lisbona, Portogallo.