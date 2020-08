Frana a Chiesa di Valmalenco: 3 morti, anche una bimba; al Papa Giovanni bambino ferito

Un violento temporale ha provocato nel pomeriggio di mercoledì un fiume di fango che si è riversato sulla strada con conseguenze tragiche nel territorio di Chiareggio, frazione in quota di Chiesa in Valmalenco (Sondrio).

Intorno alle 17 il fango ha travolto un’auto e tre delle persone all’interno dell’abitacolo sono morte: si tratta di una donna di 41 anni, un uomo e una bambina. Un altro bambino, di 5 anni è stato portato in elicottero in in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo

Sul posto è intervenuto il soccorso alpino di Morbegno, l’elicottero del 118 di Sondrio e quello di Como, due ambulanze e l’automedica.

Altre persone coinvolte solo marginalmente si sono allontanate. Non è ancora noto se ci sono altre persone sotto la frana