Caldara o Palomino? Castagne o Hateboer? I due dubbi del Gasp per Atalanta-Psg

Mancano poche ore al fischio d’inizio di Atalanta-Psg, match che profuma di storia per i nerazzurri e per i suoi tifosi (fischio d’inizio alle ore 20 locali, le 21 in Italia). È il quarto di finale di Champions League: mai il club bergamasco ne aveva disputato uno.

Nella mattinata di mercoledì l’Atalanta ha svolto la rifinitura allo stadio Pina Manique e Gasperini ha sciolto gli ultimi dubbi sulla formazione titolare.

In porta ci sarà sicuramente Sportiello, che sostituisce Gollini come successe anche al Mestalla di Valencia il 10 marzo scorso.

In difesa il ballottaggio è tra Caldara e Palomino: il primo pare essere favorito sull’argentino, che ha comunque smaltito la noia muscolare che l’aveva tenuto ai box contro l’Inter. Dovesse giocare Mbappè, però, non è da escludere che il tecnico decida di puntare su Palomino all’ultimo, per sfruttare la sua velocità. Sicuri degli altri due posti Djimsiti e Toloi.

Altro ballottaggio a centrocampo: a destra chi tra Castagne e Hateboer? Il favorito, qui, sembra l’olandese. In mezzo certa la presenta di de Roon e di Freuler; a sinistra Gosens.

Davanti con Gomez e Zapata ci sarà Pasalic, preferito a Malinovskyi: l’ucraino sarà l’arma da partita in corso, così come Muriel.