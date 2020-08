Cade per 30 metri in un canale: 21enne soccorso in Val Taleggio

Un ragazzo di 21 anni di Olgiate Molgora, in provincia di Lecco, è stato soccorso nella serata di martedì 11 agosto, per una frattura a una gamba.

Il giovane fa parte di un gruppo scout. Era nella zona della Valle Asinina, partito dal Passo Baciamorti per raggiungere la Baita Cancervo – Ponte del Becco, dove poi lo avrebbero raggiunto gli altri ragazzi, che si trovavano nella frazione di Peghera.

In fase di discesa il giovane ha perso il sentiero ed è scivolato per una trentina di metri in un canale.

È però riuscito a chiamare con il telefono e a chiedere aiuto. La centrale ha inviato sul posto i tecnici della VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino e l’elisoccorso di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) decollato da Bergamo.

Le squadre hanno tagliato alcuni alberi per poter evacuare il ferito, che è stato messo in sicurezza, recuperato e infine trasportato in ospedale.