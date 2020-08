Bergamo, ragazza investita in via Dei Caniana: è grave

Grave incidente in via Dei Caniana a Bergamo nel tardo pomeriggio di mercoledì 12 agosto, con una 26enne rimasta ferita in modo grave.

Mancavo poco alle 18 quando la ragazza è stata travolta da un’auto non lontano dalla sede dell’Università di Bergamo.

Alcuni passanti hanno lanciato l’allarme e sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’automedica. Le condizioni della 26enne sarebbero critiche.

La dinamica esatta del sinistro è al vaglio degli agenti della polizia locale.