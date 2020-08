Atalanta-Paris Saint Germain, Senti chi parla e il Nabucco: la tv del 12 agosto

Per la prima serata in tv, mercoledì 21 agosto alle 21 Canale5 trasmetterà la partita di calcio fra Atalanta e Paris Saint Germain, valida per gli ottativi di finale di Champions League. Il match si potrà vedere anche su Sky ai canali Sky Sport (numero 251 del satellite), Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (203 del satellite).

Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “SuperQuark” . Scienza, natura, medicina, tecnologia e archeologia, raccontate da Piero Angela in studio con ospiti e filmati da tutto il mondo.

RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Squadra Speciale Cobra 11”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Buon compleanno” e “Affari interni”. Nel primo, poco prima del suo cinquantesimo compleanno, Semir rassegna le dimissioni dalla Polizia Autostradale, poiché tormentato dai ricordi e rimorsi del padre morto… Nel secondo, insieme ai Corpi Speciali, Semir e Paul devono prendere una decisione immediata per salvare dei manifestanti da un’autocisterna preparata con dell’esplosivo…

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “L’altra metà della storia”; su La7 alle 21.15 “Istinto primordiale”; su Rai4 alle 21.20 “Resident Evil – The Final Chapter”; su La7D alle 21.30 “Senti chi parla”; su La5 alle 21.05 “Angeli – Una storia d’amore”; su Iris alle 20.55 “La formula della felicità”; e su Italia2 alle 21.15 “Lupin the 3rd: l’ultimo colpo”.

Spazio alla lirica su Rai5 alle 21.15 con “Nabucco” di Verdi nell’allestimento di Hugo de Ana. Sul podio il maestro Daniel Oren. Protagonisti sul palco Renato Bruson, Nazzareno Antinori, Ferruccio Furlanetto, Sylvie Valayre, Gloria Scalchi, Carlo Striuli, Angelo Casertano e Antonella Bertaggia. Regia tv di Pierre Cavassilas.

Da segnalare, infine, su Rete4 alle 21.25 “#CR4 La Repubblica delle donne – Remix”; su Italia1 alle 21.25 il telefilm “Chicago Fire”; su Mediaset Extra alle 21.15 la miniserie “Padre Pio”; su Real Time alle 21.20 “Matrimonio a prima vista Usa”

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.