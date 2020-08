Adrara San Rocco, escursionista 48enne soccorsa al rifugio Gemba

Intervento del Soccorso Alpino mercoledì mattina, poco dopo le 9, ad Adrara San Rocco per una turista milanese di 48 anni, in vacanza in zona.

La donna stava percorrendo un sentiero impervio sopra il rifugio Gemba quando è scivolata e ha riportato una sospetta frattura del piede destro. Non riusciva più a proseguire. Dato l’allarme, la centrale di Areu ha inviato sul posto i soccorritori.

L’ottima collaborazione tra il Cnsas e il SAF dei Vigili del fuoco ha permesso di concludere l’intervento in poco tempo. La donna è stata raggiunta, stabilizzata e trasportata a piedi con la barella portantina per circa 40 minuti, poi con il mezzo fuoristrada fino all’ambulanza a Berzo San Fermo, che l’ha portata in ospedale.