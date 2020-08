Nuova acquisizione per Neosperience: firmato contratto preliminare con Adchange Srl

Sintesi dell’operazione:

In data odierna è stato sottoscritto un contratto preliminare che prevede le seguenti fasi:

– Acquisto iniziale del 51% di ADChange S.r.l. da parte di Neosperience, da perfezionarsi entro il 31 ottobre 2020 e subordinato al buon esito della fase di “due diligence”, per Euro 255.000, di cui 120.00 Euro in cash corrisposti in data odierna a titolo di caparra, e 113.000 Euro in azioni NSP, con consegna prevista entro dicembre 2020 e soggette a lock-up fino al 31 ottobre 2021, oltre ad un conguaglio dell’ordine di 20/25.000 Euro; tale conguaglio deriva dal numero effettivo di azioni che saranno assegnate a ciascun venditore, calcolato in base al prezzo medio di Borsa degli ultimi 30 giorni precedenti il Closing, tenendo anche conto che tale quantitativo dovrà essere un multiplo di 500, lotto minimo previsto per le azioni NSP.

– Acquisto del rimanente 49% entro luglio 2023, per un importo calcolato in funzione dell’effettivo EBITDA medio di ADChange negli anni 2021 e 2022; il multiplo adottato sarà pari a 7, qualora l’EBITDA medio sia superiore a 110.000 Euro, e pari a 6 nel caso in cui l’EBITDA medio sia inferiore a 110.000 Euro. Tale importo sarà corrisposto tutto in azioni NSP di nuova emissione, anche queste soggette a uno specifico accordo di lock-up: il 100% delle azioni ricevute dai venditori sarà vincolato per tre mesi; il 75% per il successivo trimestre, il 50% per l’ulteriore trimestre, e il residuo 25% delle azioni fino ad un anno dalla consegna delle azioni stesse, quindi fino a metà 2024. Al riguardo, si precisa che NSP e gli azionisti venditori di ADChange sono rispettivamente titolari di opzioni call e put relative al 49% residuo.

– Il nuovo CdA di ADChange sarà composto da 3 rappresentanti Neosperience, tra cui il Presidente Dario Melpignano, e dagli attuali Amministratori di ADChange, Alessandro Ponte e Lorenzo Nazario, che manterranno la guida operativa della società.