Ladri in casa di Francesco Facchinetti: “Eccoli, ero pronto a uccidere”

“Se qualcuno si permette di minacciare mia moglie e i miei figli nella mia proprietà, io sono pronto a perdere la mia di vita o togliere la vita altrui”, è il duro commento di Francesco Facchinetti che sui propri canali Social ha pubblicato il video del furto subito in casa qualche mese fa.

Il dj e produttore musicale bergamasco ha mostrato le immagini dell’effrazione ripresa dalle telecamere del circuito interno di videosorveglianza, in cui si vedono i malviventi mentre rovistano tra gli oggetti al buio.

“Sono entrati i ladri in casa – ha raccontato Facchinetti – , in casa mia c’è una panic room, quando abbiamo sentito i rumori siamo andati lì. Io avevo un’arma e ho cercato di dare un’arma anche a mia moglie, ma per chi non ha mai sparato prenderne una non è una cosa semplice”.

Poi il musicista ha ricordato che la consorte, madre di due dei suoi tre figli, è rimasta sotto choc per una settimana anche perché per difesa si è ritrovata con un coltello in mano: “Non ha dormito per giorni e vomitava tutto quello che mangiava”.