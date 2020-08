Il ricordo del giornalista

Francobollo dedicato a Enzo Biagi nel centenario della nascita

La vignetta riproduce, in primo piano, un ritratto di Enzo Biagi affiancato a una frase dello stesso giornalista e scrittore italiano "Ho girato il mondo da cronista, ma in fondo non sono mai andato via da Pianaccio".