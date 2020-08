Dhl esternalizza le operazioni di rampa: i lavoratori proclamano lo sciopero

Le Rsu (rappresentanze sindacali) di DHL Orio al Serio hanno proclamato, per martedì 11 agosto, uno sciopero per l’intero turno dei lavoratori del reparto operativo.

La mobilitazione scatta dopo la decisione unilaterale dell’azienda di procedere a esternalizzare le operazioni di rampa a Sacbo, con conseguente cambio di orario per i dipendenti (il quinto in cinque mesi).

“In vista del previsto passaggio delle attività da Orio allo scalo di Malpensa – commentano le segreterie di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti – DHL ci aveva assicurato che la riduzione dell’attività lavorativa a Orio non sarebbe arrivata prima di settembre, e che sarebbe comunque stata preceduta da una discussione con le organizzazioni sindacali. Così non è stato: l’esternalizzazione dell’attività di rampa è decisa nella settimana di Ferragosto,sperando forse nell’assenza di una reazione da parte dei lavoratori. Le Rsu hanno deciso di indire una giornata di sciopero con il pieno appoggio dei sindacati confederali. Siamo molto preoccupati per la situazione, e invitiamo DHL al rispetto degli impegni presi”.

“Fino a quando non si tornerà a un sistema di relazioni costruttive e condivise con l’azienda – scrivono le Rsu – questa sarà la linea che manterremo. Nel frattempo invitiamo i lavoratori a non modificare il proprio orario di lavoro”.