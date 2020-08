Da settembre musica nuova in Val Seriana: Radio Loco si rinnova

Prenderanno al via da settembre 2020 i nuovi contenuti di Radio Loco, emittente di Clusone, in Val Seriana, uno dei territori tra i più colpiti dall’emergenza Coronavirus.

Nonostante il difficile periodo della pandemia il direttore artistico Giuseppe Pazzini non si è perso d’animo e ha progettato un palinsesto del tutto inedito con diversi contenuti per tutte le età.

Ad affiancarlo in questa avventura alcuni nomi noti del panorama dance e afro della bergamasca, oltre a tanti nuovi volti: “L’obiettivo – spiega Pazzini – è quello di portare freschezza e offrire, a chi ci ascolterà in fm o sul canale del digitale terrestre, una radio giovane, dinamica ma adatta anche a famiglie e adulti. Tanti infatti saranno i temi che verranno trattati oltre ad un appuntamento quotidiano con le notizie e tanti programmi serali”.

Pazzini è un deejay e producer della Val Seriana. Ha maturato diverse esperienze nel mondo della musica, soprattutto nei locali della provincia di Bergamo.

Per conoscere tutte le novità di Radio Loco, che trasmetterà dagli storici studi di via Brescia, gli interessati potranno restare collegati ai canali social (Facebook e Instagram) mentre il sito internet verrà lanciato a fine agosto in occasione della conferenza stampa di presentazione della radio.

Un momento ufficiale di promozione e musica aperto a tutti che si terrà domenica 30 agosto nella Corte di piazza Sant’Anna a Clusone alle 18.