Coronavirus, 0 morti in Lombardia per il quarto giorno consecutivo; 2 casi a Bergamo

Nessun decesso per il quarto giorno consecutivo, mentre aumentano ancora i guariti e i dimessi (+101). A Bergamo solo due nuovi casi di Covid-19. A Lodi non si registrano contagi, uno solo invece a Cremona, Lecco, Pavia e Sondrio.

Sono i dati relativi al contagio di Coronavirus, aggiornati a martedì 11 agosto, resi pubblici da Regione Lombardia.

I dati di martedì 11 agosto

– i tamponi effettuati: 4.537, totale complessivo: 1.379.246

– i nuovi casi positivi: 68 (di cui 9 ‘debolmente positivi’ e 10 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 74.605 (+ 101), di cui 1.415 dimessi e 73.190 guariti

– in terapia intensiva: 10 (+1)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 160 (+10)

– i decessi, totale complessivo: 16.833 (=)

I nuovi casi per provincia

Milano: 21, di cui 12 a Milano città;

Bergamo: 2;

Brescia: 14;

Como: 3;

Cremona: 1;

Lecco: 1;

Lodi: 0;

Mantova: 10;

Monza e Brianza: 6;

Pavia: 1;

Sondrio: 1;

Varese: 6.