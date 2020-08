L’hanno ritrovato dopo circa un’ora che era finito sott’acqua. Un ragazzino pare di 12 anni, di origine straniera, è in gravi condizioni dopo che si era tuffato nel fiume Brembo a Bonate Sotto e non era più riemerso.

Gli amici che erano con lui hanno lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia locale, i vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori e anche un pattuglia di Sorveglianza Italiana in supporto.

di 8 Galleria fotografica Bonate Sotto, ragazzino recuperato nel fiume Brembo









Subito sono iniziate le operazioni di ricerca dopo circa un’ora il ragazzino è stato ritrovato nel territorio di Treviolo, nelle acque di fronte al parco Callioni. I sommozzatori l’hanno riportato a riva in arresto cardiocircolatorio per il trasporto in ospedale. Le sue condizioni sono molto gravi.