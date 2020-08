Birdman, Un amore sopra le righe o Le idi di marzo? La tv dell’11 agosto

Per la prima serata in tv, martedì 11 agosto su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Sorelle”. A causa di un incidente scolastico che gli causa una ferita alla testa, il piccolo Giulio ha bisogno di una trasfusione. È così che Chiara e Daniele scoprono che il piccolo della famiglia non è figlio di Roberto, ma frutto di una relazione che Elena ha avuto con un altro uomo. La presenza di una terza persona all’interno dell’intricato quadro delle indagini spinge Chiara, Daniele e Silvia alla ricerca di un possibile indizio che possa portarli all’identità del padre del piccolo Giulio… Chiara e Daniele, alla ricerca del vero padre del piccolo Giulio, risalgono a Martino Siniscalchi, vice sindaco di Potenza. E il test del dna conferma i loro sospetti…

RaiDue alle 21.20 trasmetterà il telefilm “Squadra Speciale Cobra 11”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Il cliente” e “Il farmaco”. Nel primo, Semir e Paul indagano su una rapina che ha provocato la morte di un importante gioielliere… Nel secondo, Paul scopre che la terapia sperimentale contro l’Alzheimer a cui sta partecipando suo padre è molto pericolosa a causa del farmaco che deve essere assunto…

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà “Guinness – Lo show dei record”, condotto da Gerry Scotti.

Spazio all’attualità e alla politica su La7 alle 20.35 con “In onda”, condotto da David Parenzo e Luca Telese.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Un amore sopra le righe”; su Rete4 alle 21.25 “Il secondo tragico Fantozzi”; su Rai4 alle 21.20 “Birdman”; su Rai5 alle 21.15 “Le Idi di marzo”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “L’erba di Grace”; su La5 alle 21.05 il film “Letters to Juliet” su Iris alle 21 “I dannati e gli eroi”; e su Italia2 alle 21.15 “Il guru”.

Da segnalare, infine, su Italia1 alle 21.20 il telefilm “Chicago P.D.”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Drop Dead Diva”; su Mediaset Extra alle 21.15 “Mai dire Gallery”; e su Real Time alle 21.20 “Malati di pulito”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.