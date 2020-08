Palosco, 36enne evade dai domiciliari: trovato e bloccato a fatica dai carabinieri

Nel tardo pomeriggio di domenica 9 agosto, nel corso di uno specifico e mirato servizio, i Carabinieri della

Stazione di Martinengo, hanno eseguito un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dalla Corte

d’Appello di Brescia a seguito dell’evasione dagli arresti domiciliari del 31 luglio scorso di un 36enne

marocchino, pluripregiudicato, domiciliato a Palosco.

L’uomo era sottoposto a misura cautelare per reati in materia di stupefacenti commessi in provincia di

Bergamo tra l’agosto del 2015 e l’agosto del 2018; lasciato il domicilio dove scontava la pena, si era

allontanato senza far più ritorno fino a quando le indagini dei militari hanno consentito il rintraccio e l’arresto,

avvenuto nonostante il tentativo di darsi alla fuga e la violenta reazione nei conmfronti dei militari che lo avevano

ormai bloccato ed accompagnato all’autovettura di servizio (azioni per le quali dovrà rispondere anche

dell’accusa di resistenza a Pubblico Ufficiale).

Sono ancora in corso ulteriori accertamenti degli investigatori volti a verificare se qualcuno lo abbia ospitato

e quindi favorito nella sua evasione.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato alla Casa Circondariale di Bergamo dove

resterà a disposizione dell’A.G. competente.