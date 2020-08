Incuria ed erbacce al cimitero di Bergamo: interrogazione della Lega

I Consiglieri della Lega di Bergamo Alessandro Carrara, Alberto Ribolla e Stefano Rovetta hanno presentato un’interrogazione al presidente del Consiglio comunale di Bergamo in merito all’incuria al cimitero monumetale cittadino.

Considerato che da diverse settimane in alcune aree del cimitero risultano evidenti diversi segni di incuria e che alcune “erbacce” rendono difficile l’attraversamento dei “corridoi” per raggiungere le lapidi, gli esponenti del Carroccio invitano a intervenire per provvedere all’ordinaria manutenzione della struttura.