Incidente in autostrada, tratto chiuso e lunghe code

Lunghe code nella zona milanese dell’autostrada A4 Milano-Brescia nel pomeriggio di lunedì 10 agosto a causa di un incidente avvenuto tra due mezzi pesanti all’altezza del km 133 che ha portato alla chiusura del tratto tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione di Brescia.

Lo scontro, che ha coinvolto quattro persone, rimaste ferite in modo non grave, è avvenuto poco prima delle 16. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, oltre alle pattuglie della Polizia Stradale e al personale di Autostrade per l’Italia per monitorare il traffico e i chilometri di coda conseguenti.

Il consiglio, per chi è diretto verso Bergamo, è quello di prendere la A50 per proseguire sulla A51 con rientro in A4 in direzione di Brescia. Per chi proviene da Varese, invece, si consiglia di prendere la A52 in direzione di Monza per poi rientrare in A4.