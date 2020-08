Il paradiso all’improvviso, Inter-Bayer o I Goonies? La tv del 10 agosto

Per la prima serata in tv, lunedì 10 agosto alle 21 alla ‘Merkur Spiel-Arena’ di Düsseldorf si giocherà la partita di calcio fra Inter e Bayer Leverkusen, valida per i quarti di finale di Europa League. Il match verrà trasmesso da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 472 o 482 del digitale terrestre, 201 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite). Ma anche in chiaro sul canale TV8.

Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Il giovane Montalbano 2”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Un’albicocca”: Salvo e Livia stanno per trasferirsi a Genova. Una volta risolto un caso di morte apparentemente accidentale, Salvo è pronto: un’ultima nuotata nel suo mare, un ultimo addio alla casa sul lungomare… Ma quel pomeriggio di maggio del 1992 e quel che è successo sull’autostrada A29 per Capaci, Montalbano lo scopre quando trova Vigata ridotta a città fantasma, e il commissariato ammutolito davanti alla TV, con le lacrime agli occhi. Salvo sa quello che deve fare. Anche Livia lo sa. E sa anche che continuerà ad amare quest’uomo complicato e coerente…

RaiDue alle 21.20 trasmetterà il telefilm “Hawaii Five-0”. Verrà proposto l’episodio intitolato “Fine corsa”: Wright è ancora in fuga, ma il cerchio si stringe attorno al fuggitivo. Junior deve affrontare la rabbia ed il tormento di suo padre…

Su Italia1 alle 21.15 “Vodafone Battiti Live”, condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Ippocrate”; su Rete4 alle 21.25 “Codice Mercury”; su Canale5 alle 21.15 “Il paradiso all’improvviso”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “La ragazza che giocava con il fuoco”; su La5 alle 21.05 “Il pescatore di sogni”; su Iris alle 20.55 “I Goonies”; e su Italia2 alle 21.15 “La fine del mondo”.

Spazio all’attualità e alla politica su La7 alle 20.35 con “In onda”, condotto da David Parenzo e Luca Telese, seguito alle 21.55 dalla replica di “Propaganda live”.

Su Rai4 alle 21.20 la serie “Marvel’s Daredevil”. Mentre Matt Murdock cerca di gestire la sua identità segreta, tra le strade di Hell’s Kitchen impazza un vigilante chiamato The Punisher, ma nella vita di Matt torna anche la vecchia fiamma Elektra, finita nelle mire di un’organizzazione criminale conosciuta come La Mano.

Su Rai5 alle 21.15 verrà riproposto “L’altro ‘900”. A novant’anni dalla nascita, la trasmissione dedica la puntata a Goffredo Parise, scrittore, giornalista, sceneggiatore, saggista, poeta, autore dei ‘Sillabari’.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Joséphine, Ange Gardien”; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Ciao Darwin 8 – Terre desolate” e su Real Time alle 21.20 “Sorelle al limite”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.