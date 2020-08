Farmacie d’agosto a Bergamo: 204 su 323 non chiudono

Il presidente di Federfarma Bergamo, Giovanni Petrosillo fa il punto sulle aperture delle farmacie nel mese di agosto.

Ogni giorno e notte del mese di agosto, in media 20 farmacie saranno di turno a Bergamo, consentendo ai cittadini di accedere in sicurezza a presidi e medicinali di cui possano aver bisogno.

Le farmacie di turno sono facilmente identificabili: infatti, tengono accesa un’insegna luminosa, a forma di croce di colore verde che ne facilita l’individuazione. Ancora, tutte le farmacie, anche quelle chiuse, espongono, in posizione ben visibile e illuminata, un cartello (o una bacheca) indicante le farmacie di turno, in ordine di vicinanza.

I cittadini possono inoltre rintracciare le farmacie in turno contattando il Numero Verde gratuito 800.356114 “Pronto Farmacia Federfarma Bergamo”, attivo 24 ore su 24, ovvero accedendo alla sezione dedicata del sito www.federfarma.bergamo.it , o scaricando ed utilizzando l’App “Farmacia Aperta”, sviluppata da Federfarma Lombardia.

Per completezza di informazione, nel mese di agosto ben 204 farmacie (su 323) non chiuderanno, ogni giorno lavorativo della settimana vedrà aperte in media 270 farmacie, mentre le domeniche saranno coperte, in media, da 43 farmacie (oltre a quelle in turno).