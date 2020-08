Inizia la settimana che ci porta dritti al Ferragosto. Con Ivan Malaspina del Centro Meteo Lombardo vediamo come sarà il cielo sopra Bergamo e la provincia orobica per chi (e sono molti) resta a casa.

ANALISI GENERALE

L’alta pressione in espansione dal nord Africa verso l’Europa centro-meridionale garantirà un inizio di settimana all’insegna della stabilità e del bel tempo anche sulla Lombardia. Da metà settimana la formazione di una circolazione depressionaria sull’Oceano Atlantico al largo di Spagna e Francia determinerà infiltrazioni di aria più fresca e umida anche sul nord Italia, con un conseguente aumento dell’instabilità, principalmente sui monti, ma temporaneamente anche su alcuni settori di pianura.

Le temperature, dopo l’aumento del fine settimana, rimarranno stazionarie e piuttosto elevate fino a mercoledì, mentre subiranno una lieve flessione nella seconda parte della settimana.

Lunedì 10 agosto 2020

Tempo Previsto: al mattino poco nuvoloso sulle Alpi, sereno sul resto della regione. Nel pomeriggio bel tempo in pianura, probabile formazione di annuvolamenti su Alpi e Prealpi, associati a qualche rovescio sparso. Nel corso della sera progressiva cessazione dei fenomeni sui monti e prevalenza di cieli parzialmente nuvoloso su Alpi e Prealpi, sereno o poco nuvoloso sugli altri settori.

Temperature: stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 22 e 24 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 33 e 35 °C.

Martedì 11 agosto 2020

Tempo Previsto: al mattino sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Nel pomeriggio bel tempo in pianura, probabile formazione di annuvolamenti su Alpi e Prealpi, associati a qualche rovescio sparso. Nel corso della sera progressiva cessazione dei fenomeni sui monti e prevalenza di cieli parzialmente nuvoloso su Alpi e Prealpi, sereno o poco nuvoloso sugli altri settori.

Temperature: stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 22 e 24 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 33 e 35 °C.

Mercoledì 12 agosto 2020

Tempo Previsto: al mattino sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Nel pomeriggio poco nuvoloso in pianura, nubi in aumento su Alpi e Prealpi, associate alla formazione di rovesci sparsi, in estensione entro sera anche intorno ai laghi. Nella sera nuvoloso su quasi tutti i settori con possibile peggioramento nella notte per l’arrivo di rovesci sparsi anche in pianura.

Temperature: stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 22 e 24 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 33 e 35 °C.