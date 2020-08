Nessun ferito, ma danni ingenti nella notte tra domenica e lunedì ad Ambivere per un incendio in un fienile.

I Vigili del fuoco di Zogno, i volontari di Madone, i volontari di Treviglio e la centrale di Bergamo sono intervenuti intorno a mezzanotte per il rogo, avvenuto in un casolare di via Cesare Battisti. Nessun ferito.

Spente le fiamme dopo un lungo intervento, i pompieri hanno bonificato tutta l’area compromessa.