Alessio Martinelli dopo l’incidente: “La caduta è stata una lezione di vita”

Quando vivi all’ombra delle montagne, non puoi fare a meno di seguire il loro richiamo. Alessio Martinelli lo ha imparato sin da bambino e, in compagnia della sua bicicletta, ha deciso di scalarle una a una sino a raggiungere traguardi importanti come l’argento iridato di Harrogate.

Originario di Valdidentro, ma cresciuto agonisticamente in terra bergamasca, negli ultimi mesi il giovane valtellinese ha fatto il salto fra gli Under 23, un passaggio che ha rischiato di bloccarsi sul nascere a causa di un grave incidente avvenuto lungo la discesa di Carcano. La disavventura avvenuta sulle strade di casa non ha tarpato le ali al portacolori del Team Colpack-Ballan che ora proseguirà con lo studio dei segreti dei grandi campioni.

Alessio, lo scorso giugno ha subito una scivolata che le ha provocato la rottura di alcuni denti e la frattura dello zigomo destro. Attualmente come si sente?

Attualmente, a distanza di un mese e mezzo dall’accaduto, mi sento decisamente meglio. Il recupero non è andato come ci aspettavamo perché, proprio nel momento in cui stavo per riprendere, ho avuto un ulteriore problema che mi ha costretto a fermarmi nuovamente. Ora è da due settimane che mi alleno e domenica 9 agosto sarò di nuovo in gara. In questo periodo ho avuto inoltre un po’ di alti e bassi, momenti in cui il morale era a terra soprattutto dopo il secondo stop forzato. Fortunatamente amici, allenatori, compagni di squadra e la mia ragazza ci sono stati sempre e grazie a loro ho ritrovato il feeling giusto con la bicicletta.

L’inconveniente le ha lasciato qualche conseguenza?

Il contrattempo non mi ha lasciato conseguenze fisiche, se si eccetto qualche segno e graffio, ma ciò mi ha fatto imparare che nel mondo del ciclismo potrebbe succedere sempre qualche inconveniente e spesso anche molto grave. Tutto questo mi ha fatto anche capire quanto sia importante avere anche un diploma e altre passioni, oltre all’importanza del casco che resta fondamentale in quanto mi ha salvato la vita.

Il 2019 è stata una delle sue stagioni migliori con la piazza d’onore al Giro della Lunigiana e il secondo posto al Mondiale. Si sarebbe mai aspettato di raggiungere questo traguardo?

A inizio anno no, anche perché confrontandomi con i miei preparatori sulle basi dei dati provenienti dagli allenamenti non avrei mai pensato di esser così performante. Con il passare del tempo ho notato come la gamba girasse sempre meglio e i risultati iniziassero ad arrivare, così, grazie anche a un ritiro in altura, sono riuscito a centrare questi importanti obiettivi.

Alla vigilia della prova iridata, qual era la tattica pianificata con il C.T. Rino De Candido?

Ci eravamo organizzati di partire subito all’attacco con me per stravolgere i piani delle altre nazionali. Se avessi allungato io, probabilmente sarei stato seguito da altri favoriti e quindi avremmo fatto spendere loro preziose energie. Purtroppo però sono stato coinvolto in una caduta con Tiberi e Piccolo con quest’ultimo che, dopo aver riscontrato alcuni problemi, ha deciso di mettersi a mia disposizione.

Essendo già all’attacco una serie di corridori, fra i quali l’americano Quinn Simons, com’è andata l’idea di allungare anche lei?

Ci siamo confrontati fra di noi e abbiamo notato che ero quello che si sentiva meglio, motivo per cui, alla prima occasione utile, ho provato ad attaccare. Peccato non esser riuscito a raggiungere lo statunitense.

Cos’ha provato quando ha tagliato il traguardo e ha compreso di aver conquistato la medaglia d’argento?

Quando ho attraversato l’arrivo ero felicissimo, anche se c’era un po’ di rammarico per l’errore commesso come Nazionale.

Lei è nato nei pressi di Livigno, località nota per gli sport invernali. Perchè ha scelto il ciclismo piuttosto che lo sci alpino o lo sci nordico?

Mio papà andava in bici e ha trasmesso la passione a mio fratello e al sottoscritto. Da lì ho deciso di praticare questa disciplina e ho deciso di non smettere più.

Dopo esser cresciuto nel cross-country, all’età di quindici anni ha scelto di passare alla strada. Non hai mai avuto la tentazione di ritornare nel fuoristrada?

Sinceramente no, perché ho scelto di passare alla strada in quanto percorsi e allenamenti dedicati alla mountain bike iniziavano a esser un po’ troppo tecnici per i miei gusti.

Negli ultimi quattro anni ha corso per il Team Fratelli Giorgi. Dal suo arrivo alla corte di Carlo Giorgi quanto è cresciuto dal punto di vista umano e sportivo?

Quando sono arrivato ero praticamente ancora un ragazzino, per cui, con il trascorrere del tempo, ho avuto modo di crescere molto sia a livello muscolare, ma anche mentale. Grazie ai tecnici ho avuto modo di carpire importanti insegnamenti che mi hanno consentito di raggiungere risultati di prestigio.

Avendo scelto di correre in una squadra lontano da casa, quali sono i sacrifici che ha dovuto affrontare per portare avanti questa decisione?

I sacrifici maggiori non li ho dovuti fare tanto io, quanto i miei genitori. Dovendomi condurre ogni settimana in provincia di Bergamo per allenamenti e gare, erano costretti a compiere quasi sei ore di viaggio fra andata e ritorno.

In passato ha mostrato di esser particolarmente adatto alle corse a tappe, ma di sapersi ben destreggiare anche nelle classiche di un giorno. Quale delle due tipologie preferisce?

Personalmente preferisco le gare a tappe perché, sulla base dei test che ho svolto con il mio coach, ho scoperto di aver buone doti di recupero e di esser quindi adeguato a questo tipo di competizioni

Quando si allena, quali ascese preferisce affrontare ?

In genere cerco sempre di variare, anche se una delle salite che approccio più spesso è sicuramente quella che porta ai Laghi di Cancano, in programma al prossimo Giro d’Italia.

Quali invece teme maggiormente?

Il Mortirolo, che quest’anno ho affrontato due o tre volte ed è veramente dura.

Se dovesse ispirarsi a un corridore, chi sceglierebbe ?

Negli ultimi anni ho avuto diversi idoli: sono passato da Ivan Basso ad Alberto Contador sino a Christopher Froome che è attualmente il mio idolo.

In conclusione, in futuro dove può arrivare Alessio Martinelli?

Non ho ancora scoperto i miei limiti perché sono ancora in fase di crescita. Spero di potermi migliorare ulteriormente e di poter ottenere più risultati possibili nelle principali gare a tappe