Il passaggio dei Longobardi nella provincia di Bergamo ha spesso lasciato un segno intangibile.

Un caso è quello osservabile a Fara Gera d’Adda dove sorge la Basilica Autarena, edificio sacro legato alla storia del re Autari.

Secondo la tradizione il sovrano avrebbe infatti fatto insediare verso la fine del VI secolo la propria “fara” (clan gentilizio), promuovendo l’edificazione anche dell’importante luogo di culto dedicato a Sant’Alessandro.

Sorto probabilmente su un tempio antico, come confermato da alcuni ritrovamenti archeologici, il fabbricato venne citato per la prima volta in un diploma di Carlo il Grosso risalente al 833 e successivamente incorporato nell’oratorio di Santa Felicita

L’antica costruzione, lunga 23 metri e larga 13, presentava una struttura basilicale a tre navate con mura in laterizio come confermato dall’abside poligonale ancora oggi visibile.

La parete esterna appare scandita da lesene raccordate superiormente da archi a tutto sesto “bardellonati”, mentre all’interno degli spazi interni sono visibili sottili monofore di cui una attualmente murata.

I rilievi svolti negli scorsi decenni hanno permesso inoltre di ipotizzare l’esistenza di altre absidi laterali, in questo caso con terminazioni piatte e con i catini ricavati dallo spessore delle murature.

Nonostante il parziale snaturamento dello stabile causato dai diversi interventi applicati sullo stesso, la Basilica Autarena rappresenta oggi una delle ultime tracce tangibili del dominio germanico nella Bassa Bergamasca.

