Sabato sera alcolico per una sfilza di ragazze finite in ospedale

Di solito succede all’ultimo dell’anno o a Halloween. Invece stavolta un questo sabato sera d’agosto si è snodato all’insegna dell’alcol per un bel po’ di ragazze soprattutto, in giro per la Bergamasca che, dopo aver esagerato, sono finite in ospedale per intossicazioni etiliche.

Nell’arco di tre ore, da mezzanotte alle 3, sono state chiamate le ambulanze a Ciserano per due quattordicenni; a Presezzo per una ventunenne portata all’ospedale di Bergamo in codice giallo; per tre ragazze di 16, 17 e 18 anni che da Orio al Serio sono state soccorse e portate al Bolognini di Seriate; e per un giovane di 26 anni che si è sentito male a Stezzano.