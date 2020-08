Mozzo, si ribalta con l’auto sulla Villa d’Almè-Dalmine: ferito uomo di 60 anni

Grave incidente nel pomeriggio di domenica 9 agosto sulla Villa d’Almè-Dalmine. All’altezza di Mozzo un uomo è rimasto ferito in modo serio dopo essersi ribaltato con la propria auto, una Dacia Duster.

Le cause dell’incidente, avvenuto poco dopo le 14, non sono ancora chiare: per far luce sull’accaduto stanno lavorando i carabinieri di Bergamo che sono arrivati sul posto poco dopo lo schianto.

Per estrarre l’uomo dall’abitacolo del mezzo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco.

Il 60enne, una volta soccorso in strada dai sanitari del 118, è stato trasportato all’ospedale di Ponte San Pietro. Non è in pericolo di vita.