Il ricordo di Franca Valeri, Hawaii Five-0 o la Carrà? La tv del 9 agosto

Per la prima serata in tv, domenica 9 agosto su RaiUno alle 20.30 verrà riproposta l’Intervista di Fabio Fazio a Franca Valeri a ricordo di questa grande attrice, scomparsa proprio questa mattina. A seguire, alle 21.25 andrà in onda la fiction “Non dirlo al mio capo 2”, con Vanessa Incontrada. Verranno riproposti due episodi dal titolo “A tuo rischio e pericolo” e “Lo sguardo degli altri”. Nel primo, mentre Lisa è rimasta male perché Diego non l’ha baciata al loro primo appuntamento, Enrico, da una serie di segnali a suo dire inequivocabili, sospetta che Nina possa essere rimasta incinta e teme di essere lui il padre. Nel frattempo Mia, sempre più in difficoltà a frequentare la scuola, si scontra con la madre che ha scoperto le sue assenze.

Nel secondo, il padre di Nina arriva a Napoli ed Enrico, su preghiera di Nina, accetta di fingere per qualche giorno di essere ancora una coppia. Nel frattempo Lisa cerca di dimostrare a se stessa e a Perla che è in grado di avere una storia “leggera” con Diego, ma la sua vera preoccupazione al momento è che la figlia Mia ha deciso di abbandonare la scuola…

In memoria di Franca Valeri, su Rai5 (canale 23 del digitale terrestre) alle 21.15 verrà proposto “In scena – Franca Valeri”, documentario inedito realizzato da Rai Cultura in occasione del centesimo compleanno dell’attrice: un ritratto a tutto tondo che mette insieme sessant’anni di interviste alla Rai e testimonianze di tanti artisti.

RaiDue alle 21.05 trasmetterà il telefilm “Hawaii Five-0”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Sicurezza nazionale”: Aaron Wright, una vecchia conoscenza della squadra, che ora lavora per l’N.S.A., chiede alla Five-0 di proteggerlo dagli assassini che hanno ucciso tutti i suoi colleghi d’ufficio…

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “A raccontare comincia tu”. Verrà riproposta l’intervista di Raffaella Carrà a Luciana Littizzetto.

Su Rete4 alle 21.25 “Una serata bella per te, Bigazzi!”. Concerto dedicato a Giancarlo Bigazzi. Conducono Alfonso Signorini e Rosita Celentano. Bigazzi è stato un produttore discografico, compositore e paroliere italiano, componente del gruppo degli Squallor. È stato uno dei più noti autori e parolieri della canzone italiana. Fra i suoi successi discografici si ricordano Rose rosse, Montagne verdi, Lisa dagli occhi blu, Miele de Il Giardino dei Semplici, Ti amo, Gloria, Si può dare di più, Gente di mare, Gli altri siamo noi, Self Control, Gli uomini non cambiano, Non amarmi, T’innamorerai, Bella stronza e Cirano, scritta a quattro mani con Beppe Dati (e incisa da Francesco Guccini).

Per chi preferisse vedere un film, su Canale5 alle 21.25 c’è “Bold pilot – Leggenda di un campione”; su Italia1 alle 21.05 “Game night – Indovina chi muore stasera?”; su Rai4 alle 21.20 “Gone – Scomparsa”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “The Mothman prophecies – Voci dall’ombra”; su La5 alle 21.05 “Evil Nanny – Una famiglia in pericolo”; su Iris alle 20.55 “Il grande Gatsby”; e s

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra alle 21.15 “Emigratis”; su Real Time alle 21.10 “The Facchinettis” e su Italia2 alle 21.15 “Big Bang Theory”

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.