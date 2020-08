GP della Repubblica Ceca, Bastianini conquista vittoria e leadership del Mondiale

Se l’appetito vien mangiando, la fame di Enea Bastianini è immensa.

Dopo il successo di Jerez de La Frontera, il pilota dell’Italtrans Racing Team si è ripetuto a Brno conquistando il Gran Premio della Repubblica Ceca e la leadership del Mondiale.

Scattato dalla terza casella come in Spagna, il centauro riminese ha preso la testa della competizione dopo poche curve, provando a metter un buon vantaggio fra sé e l’inglese Sam Lowes.

Il degrado delle gomme ha rischiato di penalizzare il 22enne romagnolo poco prima di metà gara, ma la perfetta gestione del mezzo ha consentito a Bastianini di evitare qualche sgradevole sorpresa nel finale.

Nei chilometri conclusivi il portacolori dell’EG 0,0 Marc VDS ha infatti provato ad aumentare il ritmo e a beffare l’alfiere della scuderia di Calcinate, ma la granitica concentrazione che lo contraddistingue gli ha permesso di tagliare nuovamente per primo il traguardo.

“Sono molto felice. Sono riuscito ad andare in testa al primo giro e ho spinto al massimo – ha spiegato dopo l’arrivo Bastianini -. Ho visto che nel finale Lowes era dietro dietro di me e che il distacco che ci separava era minimo minimo, ma negli ultimi cinque giri ho davvero dato il 100 %. Ringrazio i ragazzi per il fantastico lavoro svolto”.

Enea Bastanini guida ora la classifica iridata con 78 punti davanti a Luca Marini (Sky Racing Team, 58) e Tetsuta Nagashima (Red Bull KTM Ajo, 55) in attesa di tornar in pista in Austria dove proverà a riscattare il ritiro delle scorso anno.