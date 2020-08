Eliminate Juventus e Napoli: l’Atalanta unica italiana rimasta in Champions League

“Solo noi, solo noi, in Europa solo noi”. Cantavano così i tifosi dell’Atalanta nel 1988, quando i nerazzurri si ritrovarono improvvisamente unici rappresentanti del calcio italiano nelle competizioni europee. Niente Juve, niente Milan. Solo Atalanta.

Quella fantastica cavalcata in Coppa delle Coppe continuò – come ben sappiamo – fino alla doppia semifinale persa col Malines. Un cammino esaltante e unico, con i bergamaschi (allora in serie B) che eliminarono squadre del calibro dello Sporting Lisbona.

Oggi, 32 anni dopo, il motivetto potrebbe tornare di moda. Sarebbe una mezza verità, perché – seppur in Europa League -, anche l’Inter rappresenta il calcio italiano nel continente.

Ma in Champions League, la massima competizione per club, è rimasta solo l’Atalanta.

Venerdì sera è stata eliminata la Juve, sabato è invece toccato al Napoli salutare l’Europa: alla Final Eight di Lisbona l’Italia è rimasta solo con una squadra, la Dea.

Gli uomini di Gasperini si giocheranno il loro quarto di finale mercoledì sera contro i campioni di Francia del Psg.