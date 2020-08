Coronavirus, aumentano guariti e dimessi: a Bergamo solo 5 nuovi positivi

Aumentano guariti e dimessi (+29), calano i ricoveri (stabili quelle in terapia intensiva, diminuiscono di 7 quelli in terapia non intensiva). A Bergamo si registrano solo 5 nuovi casi.

Sono i dati pubblicati da Regione Lombardia relativi ai contagi da Covid-19 sul territorio lombardo.

I dati di domenica 9 agosto

– i tamponi effettuati: 6.494, totale complessivo: 1.365.366

– i nuovi casi positivi: 71 (di cui 12 ‘debolmente positivi’ e 3 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 74.432 (+ 29), di cui 1.431 dimessi e 73.001 guariti

– in terapia intensiva: 9 (=)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 155 (-7)

– i decessi, totale complessivo: 16.833 (+1)

I nuovi casi per provincia

Milano: 20, di cui 12 a Milano città;

Bergamo: 5;

Brescia: 12;

Como: 6;

Cremona: 1;

Lecco: 1;

Lodi: 3;

Mantova: 13*;

Monza e Brianza: 6;

Pavia: 1;

Sondrio: 0;

Varese: 2.