Addio all’attrice Franca Valeri: aveva da poco compiuto 100 anni

Mondo del cinema in lutto: è morta a Roma Franca Valeri. L’attrice aveva appena compiuto 100 anni il 31 luglio.

Nata nel 1920 a Milano, di buona famiglia di origine ebraica, negli anni si è fatta conoscere come scrittrice e autrice di libri e commedie, e non più solo come attrice e comica in tv. Dalla “Signorina Snob” alla “Sora Cecioni”, sono tantissimi i ruoli indimenticabili della grande artista.