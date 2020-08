Con Maurizio Sabatino del Centro Meteo Lombardo andiamo a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nel weekend.

ANALISI GENERALE

Deciso assestamento dell’alta pressione sulle regioni settentrionali, anche se non mancheranno, durante le ore pomeridiane, locali fenomeni precipitativi sui rilievi Alpini ed Appenninici. Bel tempo sulla nostra regione con annuvolamenti pomeridiani sui rilievi che daranno luogo a rovesci sparsi anche a carattere di temporale.Temperature in aumento e primi segnali di disagio da calore.

Sabato 8 agosto 2020

Tempo Previsto: bel tempo su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Irregolarmente nuvoloso sui settori centro-orientali, Valtellina, Orobie, Alto bresciano e Gardesano per nuvolosità cumuliforme, in graduale aumento durante le ore centrali della giornata, ma senza fenomenologia significativa associata.

Temperature: valori minimi in lieve aumento compresi tra 20/23°C. Valori massimi in aumento compresi tra 32/34°C.

Domenica 9 agosto 2020

Tempo Previsto: irregolarmente nuvoloso al mattino su Alta Valtellina, in un contesto di cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione. Durante le ore centrali della giornata, graduale aumento della nuvolosità cumuliforme su Orobie, rilievi bresciani e Gardesano con debole fenomenologia associata, in attenuazione dalla serata.

Temperature: valori minimi in lieve aumento compresi tra 21/23°C. Valori massimi stazionari o in lieve aumento compresi tra 32/34°C.

Lunedì 10 agosto 2020

Tempo Previsto: al mattino irregolarmente nuvoloso su Valchiavenna, Valtellina, Orobie e Oltrepo, poco nuvoloso sulle restanti aree. Da metà giornata, copertura nuvolosa in graduale aumento per nuvolosità medio-bassa su aree Alpine, Prealpine e aree appenniniche dell’Oltrepo Pavese, associata a deboli, al più moderate precipitazioni, localmente anche a carattere di rovescio/temporale più probabili su aree alpine centro-orientali. Dal pomeriggio, passaggio di nubi basse ad iniziare dai settori occidentali in estensione su tutta la regione.

Temperature: valori minimi in aumento compresi tra 22/24°C. Valori massimi stazionari o in lieve aumento compresi tra 33/35°C.