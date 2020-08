Pagazzano

Perde il controllo dell’auto e si schianta: donna finisce in ospedale foto

Soccorsa in codice giallo, non sarebbe in pericolo di vita









Una donna di 41 anni è stata trasportata in ospedale a Treviglio dopo essere finita fuori strada con l’auto a Pagazzano, nella Bassa Bergamasca. È successo intorno alle 13 di sabato 8 agosto in via Roma. Foto 2 di 2

Diversi danni causati dall’autovettura fuori controllo. Sul posto, oltre all’ambulanza, sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. La donna, soccorsa in codice giallo, non sarebbe in pericolo di vita. © Riproduzione riservata