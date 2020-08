Dal fritto di pesce al tributo a Jovanotti: il week-end in provincia

Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nel week-end. Nel rispetto delle disposizioni anti-Covid vengono proposte occasioni di aggregazione per divertirsi e stare all’aria aperta.

Ecco la panoramica degli appuntamenti in programma sabato 8 e domenica 9 agosto nella provincia orobica.

Dal 6 al 9 agosto allo Spritz&Burger di Albino si terrà il festival del polpo alla brace e del fritto misto di pesce, il format itinerante che negli ultimi due anni ha conquistato piazze, parchi e location di tutta Italia. Tre giorni nei quali si potranno degustare due delle più conosciute prelibatezze di pesce, nel contesto dello Spritz&Burger di Albino, con ampio parcheggio ed immerso nel verde direttamente sulla pista ciclopedonale dalla Val Seriana.

Si potranno gustare carne alla griglia, polpo alla brace (panino o piatto), fritto misto di pesce, burger da 200gr, birre selezionate, servizio bar & cocktail. Ad accompagnare il tutto non mancherà buona musica.

Sarà disponibile area con tavoli: i posti sono limitati e si consiglia la prenotazione telefonando o inviando un messaggio WhatsApp al numero 3476791388 – 340.0693829.

È disponibile servizio di asporto e take away.

Gli orari dell’evento sono: giovedì dalle 18; venerdì, sabato e domenica dalle 11 del mattino (orario continuato a pranzo e cena). Per informazioni: info@labergamasca.net

Sabato 8 agosto alle 21 al Beach Village di Scanzorosciate si terrà un concerto dei Safari – Jovanotti Tribute. Dagli esordi musicali come La mia moto, Ragazzo fortunato, fino agli ultimi successi del Jovabeachparty, passando dai grandi classici come A te, l’Ombelico del mondo, Ti porto via con me.

Sarà attiva pizzeria con forno a legna, servizio hamburger e fritti, cucina e bar. La prenotazione è consigliata, al 375 607 9951, per ingressi limitati secondo l’attuale normativa anti Covid-19.

Sabato 8 e domenica 9 agosto a Schilpario si terrà la seconda edizione della festa del latte. Il programma prevede:

– sabato dalle 15 alle 18 laboratori per bambini nella piana della partenza della pista Degli Abeti;

– domenica dalle 9 alle 18 mercatini d’artigianato per le vie del paese di Schilpario.

Domenica 9 agosto dalle 18 al Beach Village di Scanzorosciate si terrà un nuovo appuntamento con “Aperitivo Aperol Spritz”. Considerando le attuali normative anti-Coronavirus, è consigliata la prenotazione ed è obbligatoria la permanenza al tavolo nel rispetto del distanziamento.

L’ingresso è libero fino al raggiungimento massimo della capienza legata alle misure anti Covid 19.