Biglietti di auguri in cambio di beneficenza per l’ospedale: “È una truffa”

Questa volta l’allarme truffa non lo lanciano polizia e carabinieri, ma direttamente l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

“Ci hanno segnalato che una donna di circa 30 anni entra nei negozi in centro città presentandosi come un medico dell’ospedale e proponendo l’acquisto di biglietti di auguri, il cui ricavato andrebbe a favore del nostro reparto di oncologia. Noi non raccogliamo soldi con il ‘porta a porta’ o telefonicamente – precisano dal Papa Giovanni -. Diffidate da chiunque lo faccia e segnalate l’accaduto alle forze dell’ordine”.