Bergamo si prepara alla festa dell’Apparizione: il vescovo affiderà la città all’Addolorata

Bergamo si prepara a celebrare la Festa dell’Apparizione nel tempo della pandemia. E proprio alla consolazione e protezione della Madonna Addolorata il vescovo Francesco Beschi, la sera del 18 agosto, affiderà la città ferita nel ricordo delle vittime del Coronavirus con una solenne invocazione. Un momento importante, significativo, che sarà trasmesso e vissuto in diretta televisiva alla presenza dei vertici delle autorità cittadine e provinciali. Il 16 agosto, inoltre, Messa per i malati, in presenza degli operatori sanitari e i tanti volontari che hanno gestito l’emergenza.

“Rispetto, preghiera e sobrietà per le vittime e i sofferenti della pandemia» attorno a una ricorrenza tanto attesa in città era stata l’«inevitabile», «storica» e «sentita” decisione, assunta dal Comitato promotore della “Festa dell’Apparizione” «a causa e a prescindere del perdurare dell’emergenza Covid-19», comunicata lo scorso maggio, a tre mesi dal 418esimo anniversario del fatto prodigioso.

E così sarà l’imminente ricorrenza amata dai bergamaschi che quest’anno non vedrà lo svolgersi dei fuochi d’artificio allo stadio e la cena lungo via Santa Caterina. Così come, nel Borgo d’Oro, non si terranno il tradizionale concerto di apertura del Settenario dei festeggiamenti e nemmeno l’antica e suggestiva processione con il seicentesco simulacro raffigurante la Beata Vergine Addolorata: richiamo all’affresco oggetto dell’evento prodigioso del 18 agosto 1602 quando tre raggi di stella andarono a rinvigorire tale effigie ormai logorata dal tempo. Fatto prodigioso al quale seguirono una serie di guarigioni e di innumerevoli “Grazie ricevute”. L’affresco, che era posto sul muro di una casa, da oltre quattro secoli si venera intatto sull’altare maggiore del santuario: luogo di preghiera e di consolazione anche durante la pandemia che, durante il lockdown, ha visto le Messe senza fedeli, in diretta streaming su www.borgosantacaterinabg.it, celebrate dai sacerdoti della Parrocchia ai piedi della lacrimosa Madonna Addolorata del simulacro, esposto in via eccezionale e in seguito ai piedi dell’altare dell’affresco miracoloso con i riti suggestivi della settimana santa e della Pasqua.

Il santuario cittadino dell’Addolorata, situato nel quartiere storico di Santa Caterina, annoverato l’anno scorso tra i Borghi onorari più belli d’Italia, era stato scelto lo scorso 9 marzo dal vescovo Francesco Beschi, quale prima tappa di affidamento alla Madonna per l’emergenza sanitaria, ed è meta di numerosi fedeli e pellegrini anche da fuori provincia soprattutto nei giorni de “l’Apparizione”. E proprio il pomeriggio e la sera del 18 agosto il vescovo di Bergamo tornerà al santuario per affidare la città alla Beata Vergine Addolorata, nel corso della preghiera solenne del rosario, trasmessa a partire dalle 20.45 su Bergamo TV e sul sito de L’Eco di Bergamo. Monsignor Francesco Beschi presiederà infatti le celebrazioni del pomeriggio e della sera nel giorno della ricorrenza del 418esimo anniversario de L’Apparizione. Giornata nella quale culmineranno i vari riti liturgici che, pur con le dovute limitazioni e precauzioni anti-contagio, si susseguiranno a partire dall’8 agosto con il seguente programma:

Sabato 8 agosto, alle 10, esposizione del Simulacro dell’Addolorata. Lunedì 10 agosto inizia il Settenario dell’Apparizione. Messe in santuario alle 7.30, 9.00 (con pensiero) e alle 17.

Alle 20.30 la recita del rosario dei Sette Dolori della Vergine. Martedì 11 agosto Messe in santuario alle 7.30, 9.00 (con pensiero) e 17. Alle 20.30 la recita del rosario dei Sette Dolori della Vergine. Mercoledì 12 agosto Messe in santuario alle 7.30, 9.00 (con pensiero) e 17. Alle 20.00 la recita del rosario dei Sette Dolori della Vergine e alle 20.30 Messa votiva a “Maria Regina della Famiglia”. Sono invitate in modo particolare le coppie che si sono unite in matrimonio in santuario. Giovedì 13 agosto Messe in santuario alle 7.30, 9.00 (con pensiero) e 17. Alle 20.30 la recita del rosario dei Sette Dolori della Vergine. Venerdì 14 agosto Messe in santuario alle 7.30, 9.00 (con pensiero). Alle 16.30 la recita del rosario dei Sette Dolori della Vergine e alle 17.00 la Messa prefestiva in santuario, trasmessa da Radio Maria (sono invitati in modo particolare i membri e familiari del Comitato Festeggiamenti, i portatori del Simulacro della Madonna e gli Amici del Santuario). Alle 18.30 Messa prefestiva in santuario. Sabato 15 agosto, Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, Messa alle 7.30 nella chiesa di S. Nicolò ai Celestini. Alle 8.00 in chiesa prepositurale. Alle 9.00, 10.00, 11.30 in santuario. Alle 16.00 canto dei vespri della Solennità. Alle 18.00 la recita del rosario dei Sette Dolori della Vergine e alle 18.30 Messa vespertina in santuario. Domenica 16 agosto Messa alle 7.30 nella chiesa di S. Nicolò ai Celestini. Alle 8.00 in chiesa prepositurale. Alle 9.00, 10.00, 11.30, 19.00 in santuario. Alle 17.00 Messa per malati, in presenza dei volontari e operatori sanitari che hanno gestito l’emergenza sanitaria. Presiede don Michelangelo Finazzi, direttore dell’Ufficio diocesano della Salute. Lunedì 17 agosto, Vigilia dell’Apparizione, Messe in santuario alle 7.30, 9.00 (con pensiero). Alle 16.00 canto de vespri della vigilia della solennità. Tempo utile per pregare, accostarsi al sacramento della confessione e ricevere la benedizione al trono della Beata Vergine Addolorata. Alle 18.30 Messa della vigilia della solennità dell’Apparizione: celebra monsignor Davide Pelucchi, vicario generale della Diocesi di Bergamo. Alle 20.30 la recita del rosario dei Sette Dolori della Vergine.

Martedì 18 agosto, Solennità dell’Apparizione , Messe in santuario alle 6.00. 7.00, 8.00. Alle 9.00 Messa presieduta da monsignor Andrea Paiocchi, prevosto emerito di Santa Caterina. Alle 10.00 il tradizionale omaggio floreale dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale alla colonna votiva dell’Addolorata del sagrato del santuario. Alle 11.00 Messa solenne presieduta dal prevosto e rettore del santuario monsignor Pasquale Pezzoli, con i sacerdoti nativi del Borgo o che hanno esercitato qui il loro ministero. Ricordo degli anniversari di ordinazione presbiterale. Alle 12.00 recita dell’Angelus davanti all’effigie prodigiosa nel ricordo dell’evento miracoloso. Il santuario rimane aperto tutto il giorno. Nel pomeriggio tempo utile per pregare, per accostarsi al sacramento della confessione e ricevere la benedizione al trono della Beata Vergine Addolorata. Alle 17.30 Messa solenne (diretta su www.ecodibergamo.it) presieduta dal vescovo di Bergamo monsignor Francesco Beschi. Alle 20.00 canto dei vespri solenni. Alle 20.45 Rosario di affidamento della città alla Beata Vergine Addolorata presieduto ancora dal vescovo Beschi (diretta sempre su www.ecodibergamo.it) in ricordo dei defunti per Covid-19. La partecipazione sarà possibile attraverso la diretta televisiva. Mercoledì 19 agosto Messe in santuario alle 7.30, 9.00. La messa delle 9.00 verrà celebrata per gli associati, i benefattori, gli amici, vivi e defunti, della Beata Vergine Addolorata. Alle 16.00 la benedizione dei bambini e dei loro genitori. Alle 20.45 la recita del rosario alla cappellina di via Ponte Pietra. I riti si terranno, ovviamente, nel rispetto delle norme anti-contagio.

Il programma delle celebrazioni per il 418esimo anniversario de “l’Apparizione” è stato illustrato nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte, fra gli altri, il prevosto di Santa Caterina e rettore del santuario della Beata Vergine Addolorata, monsignor Pasquale Pezzoli, il presidente del Comitato per i Festeggiamenti, Alessandro Invernici, insieme al segretario generale della Curia, monsignor Giulio Dellavite, e l’assessore del Comune di Bergamo, Marco Brembilla.

Aggiornamenti in tempo reale sulla Festa dell’Apparizione sulla pagina Facebook “Borgo Santa Caterina” e collegandosi al sito www.santacaterinabg.it