Barcellona-Napoli, omaggio a Battisti o Una vita? La tv dell’8 agosto

Per la prima serata in v, sabato 8 agosto Canale5 alle 20.45 trasmetterà in diretta la partita di calcio fra Barcellona e Napoli, valida per gli ottavi di finale di Champions League.

RaiUno alle 21.25 riproporrà “Una Storia da Cantare – Lucio Battisti”. A descrivere questo arista, sempre molto riservato e schivo sulla sua vita privata, saranno soprattutto le sue canzoni, che ognuno di noi ha incontrato almeno una volta nella vita e molte delle quali sono entrate a pieno titolo nel linguaggio comune degli italiani con espressioni quali “Le discese ardite e le risalite”, “C’è un treno che parte… alle 7.40” o “Lo scoprire mo.., solo vivendo”. Lucio Battisti è stato l’artista che ha abbattuto tutti gli schemi della musica italiana, creando versi e melodie immortali e ancora capaci di conquistare le giovani generazioni. Narrata da Enrico Ruggeri Con Bianca Guaccero.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.05 c’è “Il dottore vi ucciderà subito”; su RaiTre alle 20.30 “Il buono il brutto e il cattivo”; su Italia1 alle 21.30 “La piccola principessa”; su La 7 alle 21.15 “Voglia di ricominciare”; su Rai4 alle 21.20 “The Pusher”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Avere vent’anni”; su La5 alle 21.05 “Inga Liundstrom – Luna d’estate”; su Iris alle 20.55 il film “Seduzione pericolosa”; e su Italia2 alle 21.15 “The Maid – La morte cammina tra i vivi”

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena lo spettacolo “La verità” di Daniele Finzi Pasca: una storia surreale, acrobatica, un vaudeville decadente che racconta di ombre deformate e deformanti, di scale sospese nel vuoto, di equilibri impossibili, di piume e paillettes.

Da segnalare, infine, su Rete4 alle 21.25 la soap “Una vita”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Professor T.”; su Mediaset Extra alle 21.15 “Festivalbar 2000” e su Real Time alle 21.30 “Vite al limite”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.