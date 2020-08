La Galleria dell’Accademia Tadini, a Lovere, è al completo: la Madonna con il bambino (1450 ca.) di Jacopo Bellini, tra i capolavori del museo, presentata con successo alla mostra “Andrea Mantegna Rivivere l’antico, costruire il moderno” (Torino 12 dicembre 2019 a 20 luglio 2020), è rientrata ed è nuovamente visibile nel “suo” museo.

Museo che anche quest’anno offrirà la possibilità di una visita “fuori orario” aprendo al pubblico il venerdì sera, a partire dal 7 agosto fino al 4 settembre (compreso).

Ecco gli orari di apertura dell’Accademia Tadini:

da martedì a sabato, h. 15.00 – 19.00;

domenica e festivi, h. 10.00 – 12.00; h. 15.00 – 19.00

venerdì sera h. 21.00 – 24.00

L’ingresso gratuito della prima domenica del mese, nell’ambito dell’iniziativa “Domenica al Museo”, per i mesi di agosto e settembre, è sospeso per evitare un’eccessiva presenza di pubblico che non sarebbe compatibile con il numero massimo delle persone previste dal Piano di accesso della Galleria. Resta tuttavia in vigore, in questo periodo, l’ingresso ridotto a 5 euro.

L’accesso da parte del pubblico è subordinato all’osservanza del Piano di accesso e all’attuazione del protocollo individuato per garantire la sicurezza del personale e dei visitatori. Per informazioni, consultate il sito www.accademiatadini.it.