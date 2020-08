Seriate, per la sicurezza si prenota online anche il posto per studiare in biblioteca

La biblioteca Giacinto Gambirasio di Seriate ha riaperto in sicurezza.

Per contrastare la diffusione del virus Covid-19, l’Amministrazione comunale ha adottato le misure stabilite dal governo e dalle autorità sanitarie: distanziamento di 2 metri tra le persone nel vialetto d’ingresso, entrata in biblioteca uno per volta, con mascherina e mani igienizzate, percorsi separati di entrata e uscita, e attivato servizi aggiuntivi come la prenotazione del posto studio, la consulenza telefonica e i video tutorial per prenotare i libri stando comodamente seduti sul divano di casa.

“Le norme anti Covid-19 hanno rivoluzionato il modo di accedere in biblioteca, che continua a garantire i

servizi essenziali e l’opportunità di studiare. Vista la riduzione degli spazi, per rispettare il distanziamento

sociale ed evitare assembramenti, è attiva la prenotazione del posto studio, compilando un modulo online

reperibile sul sito del comune – dichiara l’Assessore alla Cultura Ester Pedrini -. La biblioteca si conferma

luogo di incontro e scambio di sapere, benché in modalità diversa. I bibliotecari, stando al passo con i

tempi, forniscono consulenze telefoniche per prenotare i libri da casa, dare consigli di lettura, accompagnare le persone, soprattutto anziane, nell’uso della prenotazione online e della biblioteca

digitale MediaLibraryonline. Questi sono solo alcune delle proposte online attivate, all’insegna della parola d’ordine: restiamo connessi!”.

“Ringrazio i bibliotecari perché anche durante il lockdown hanno saputo reinventare il servizio restando in contatto con gli utenti – dichiara il sindaco Cristian Vezzoli -. Da metà maggio la biblioteca ha riaperto per il prestito ed è ora possibile per i nostri studenti prenotare le sale studio. L’impegno del personale è espressione della passione messa al servizio dei cittadini”.

Nel rispetto delle norme di sicurezza, le sale studio sono state momentaneamente spostate dal primo piano al pianoterra, occupando gli spazi una volta adibiti all’emeroteca e quelli dell’edificio adiacente ed esterno alla biblioteca, di solito usato per i laboratori.

Attualmente sono 20 i posti studio disponibili, a cui a breve se ne aggiungeranno altri 5, quando saranno attive le postazioni in giardino. Per usufruire dei posti studio è necessario compilare il modulo easy-planning reperibile sul sito comunale (CLICCA QUI), indicando il giorno e la fascia oraria. La biblioteca nei mesi estivi è aperta da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 18, martedì dalle 14 alle 18.

La biblioteca è accessibile anche al primo piano per la ricerca libri a scaffale, con ingresso contingentato,

mentre la sezione ragazzi al secondo piano è ancora chiusa. Ma per sopperire alla momentanea chiusura

sono attive la consulenza telefonica per prenotazione da casa dei libri, tramite e-mail, telefono o sito www.rbbg.it; accompagnare le persone nell’uso dei servizi online (prenotazione su www.rbbg.it), della

biblioteca digitale Mlol, nell’iscrizione alla biblioteca, nel trovare suggerimenti di lettura, consulenza bibliografica etc.

La video-guida:

Per maggiori informazioni contattare il numero 035.304304 o scrivere a biblioteca@comune.seriate.bg.it