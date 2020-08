Negativo al Covid il bimbo del Cre a San Colombano: le attività possono riprendere

È risultato negativo al Covid il tampone effettuato nelle scorse ore da un bambino che frequenta il Cre organizzato all’oratorio di San Colombano a Valtesse dal Comune di Bergamo.

Un sospiro di sollievo per i piccoli compagni del suo gruppo, per gli animatori e i genitori che, in via precauzionale, erano stati tutti messi in isolamento domiciliare.

Un provvedimento scattato immediatamente dopo che il pediatra di riferimento del bambino aveva segnalato all’Ats di Bergamo la possibile positività del paziente: l’esame effettuato, però, ha scongiurato quel pericolo e così da lunedì tutte le attività del centro estivo potranno riprendere regolarmente per tutti.