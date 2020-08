Juve-Lione, Tutto può cambiare o I misteri di Parigi? La tv del 7 agosto

Per la prima serata in tv, venerdì 7 agosto Canale5 alle 21 trasmetterà in diretta la partita di calcio fra Juventus-Lione, valida per il ritorno degli ottavi di Champions League.

Su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la replica de “I migliori anni”, condotto da Carlo Conti.

Su RaiTre alle 21.20 “La Grande Storia – Nazismo: l’orrore e la speranza”. Un viaggio attraverso le immagini esclusive e le voci dei protagonisti, nei luoghi che hanno fatto il Novecento e non solo. Il racconto di ogni puntata si articolerà nei fatti principali che hanno segnato la nostra storia collettiva; nelle ombre che si celano dietro gli avvenimenti e le ricostruzioni ufficiali; nei volti dei protagonisti che nel bene o nel male hanno impresso la loro impronta sul cammino della storia e nei luoghi dove si sono svolti i fatti e che conservano tuttora traccia della storia passata. Con Paolo Mieli.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Il circolo degli inganni”; su Rete4 alle 21.25 “Innamorato pazzo”; su Italia1 alle 21.30 “Tutto può cambiare”; su Rai4 alle 21.20 “13 Peccati”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “La ragazzina”; su La5 alle 21.05 “Tammy”; su Iris alle 20.55 “Benvenuto a bordo”; e su Italia2 alle 21.15 “Stonehenge Apocalypse”.

Su Rai5 alle 21.15 “Art night”. Verrà proposto il documentario “Dobici – 20 anni di fotografia”: il lavoro del fotografo Alessandro Dobici attraverso i luoghi, i volti di gente comune e di personaggi celebri dalla metà degli anni Novanta ai nostri giorni. A seguire, “Civilisations, l’arte nel tempo”: il concetto di progresso nella storia e nelle rappresentazioni artistiche.

Da segnalare, infine, su La 7 alle 21.15 la serie “I misteri di Parigi”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Drop Dead Diva”; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Ciao Darwin 8 – Terre desolate” e su Real Time alle 21.20 “Cake Star – Pasticcerie in sfida”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.